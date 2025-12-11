بشرى تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن خالد حميدة

كشفت الفنانةبشرى، سبب انفصالها عن زوجها خالد حميدة لأول مرة منذ طلاقهما.

وقالت بشرى، ببرنامج"ورقة بيضا": "كان كل واحد فينا بيعيش في بلد، وكان من الصعب أن نكمل الحياة بهذا الشكل".

وكانت الفنانة بشرى، أعلنت انفصالها عن زوجها خالد حميدة في 11 يونيو 2025 بعد زواج استمر قرابة 10 أشهر.

وقالت بشرى وقتها: "﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ – البقرة: 227 نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام، لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء".

وتابعت: "جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة والاحترام والود والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاحنات".

وأضافت: "هذا القرار شخصي وخاص، يخصنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة".