إعلان

بشرى تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن خالد حميدة

كتب : هاني صابر

07:17 م 11/12/2025

بشرى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانةبشرى، سبب انفصالها عن زوجها خالد حميدة لأول مرة منذ طلاقهما.

وقالت بشرى، ببرنامج"ورقة بيضا": "كان كل واحد فينا بيعيش في بلد، وكان من الصعب أن نكمل الحياة بهذا الشكل".

وكانت الفنانة بشرى، أعلنت انفصالها عن زوجها خالد حميدة في 11 يونيو 2025 بعد زواج استمر قرابة 10 أشهر.

وقالت بشرى وقتها: "﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ – البقرة: 227 نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام، لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء".

وتابعت: "جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة والاحترام والود والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاحنات".

وأضافت: "هذا القرار شخصي وخاص، يخصنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة".

بشرى خالد حميدة سبب انفصال بشري وخالد حميدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟