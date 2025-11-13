ريهام عبدالغفور نشرت خبر الوفاة.. نقابة الممثلين تنفي وفاة محمد صبحي

نفت نقابة المهن التمثيلية ما أثير الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة النجم محمد صبحي، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وأوضحت "نقابة الممثلين" في بيانها، أن الفنان محمد صبحي يتمتع حالته الصحية مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

ناشدت نقابة المهن التمثيلية جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة تلك التي تمس حياة الفنانين، وتؤكد أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات المتعلقة بأعضائها.

ودعت النقابة في ختام بيانها، جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة.

واعتذرت الفنانة ريهام عبد الغفور للجمهور وللفنان محمد صبحي، بعد نشرها خبر وفاة الأخير ، والذي تبين أنه غير صحيح، بحسب تأكيد نقابة المهن التمثيلية.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك: "ربنا يخلي الأستاذ صبحي ويبارك في صحته، هو عزيز جدًا عليا، فاتخضيت وتأثرت وكتبت اللي في قلبي على الخبر، الحمد لله طلع مش صحيح، بعتذر عن الاستعجال في النشر، بس ده كان اندفاع من المحبة".

يذكر أن الفنان محمد صبحي، أكد في بيان رسمي من مكتبه الإعلامي أنه بصحة جيدة ويتحسن يوما عن الآخر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأكد أنه يجري بعض الفحوصات للإطمئنان وخلال أيام قليلة سيخرج من المستشفى، وأنه وأسرته في حالة استياء من الشائعات والأخبار الكاذبة التي يكتبها بعض الأشخاص علي السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لا تتحرى الدقة وتجري وراء التريند والمشاهدات.

