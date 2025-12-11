مباريات الأمس
ثلاثي بالهجوم.. رينارد يعلن تشكيل السعودية لمواجهة فلسطين بكأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

06:23 م 11/12/2025
كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن التشكيل الرسمي للصقور، وذلك لمواجهة فلسطين في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2025.

تشكيل السعودية الرسمي لمواجهة فلسطين بكأس العرب 2025

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان التمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب

من المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وفلسطين في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على أن تكون صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

