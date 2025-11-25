محمد صبحي عن شائعة وفاته: "الخبثاء أرادوا ركوب التريند"

قال الفنان محمد صبحي إن الوعكة الصحية التي ألمّت به أقلقت الناس عليه بشكل كبير، لكن كان في بعض "الخبثاء" أرادوا ركوب "التريند" بإطلاق شائعة عن وفاتي تسببوا في انتشار ذلك بقسوة، رغم أن الموت نعمة.

ولفت خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" إلى أن الموت في حد ذاته نعمة منحها الله للإنسان لأنه لا أحد سوف يعيش للأبد، متابعًا: "إنما أنا عندي رسالة للناس، الفنان فيه حاجة عندي اسمها نقيب الممثلين".

محمد صبحي ينتقد الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا

وانتقد الفنان محمد صبحي لجوء بعض الصفحات الوهمية لنشر أخبار تحمل عنوانًا تشويقيًا بوفاة فنان كبير، وعندما يحاول الناس قراءة الخبر يجدون تعليقًا: "اسم الفنان أول تعليق"، قائلاً: "مش بس كده، بعد ما الناس تفتح اللينك تلاقي إعلانات عن الصابون والشامبو".

يذكر أن محمد صبحي، خضع خلال الأيام الماضية للعلاج في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات قبل نقله إلى غرفة عادية، إثر معاناته من أزمة صحية.

