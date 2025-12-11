قرار جديد من التعليم بشأن المدارس الخاصة - مستند

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارًا بشأن التعليم الخاص في مصر، يقضي بإعادة تمثيل أصحاب المدارس الخاصة في لجان شئون التعليم الخاص بالإدارات التعليمية واللجنة المركزية للوزارة.

جاء القرار استجابةً لطلب مقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بعد الإشارة إلى بعض المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 11 ألف مدرسة في مصر تضم حوالي 2 مليون طالب وطالبة، ويشكل التعليم الخاص نسبة 90% من هذه الأعداد.

وبموجب القرار، يلتزم مديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لهم بما ورد في المادة (59) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، مع إضافة بند ينص على انتخاب ثلاثة من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة لمدة سنتين قابلة للتجديد في كل إدارة تعليمية.

كما تقرر أن تضم اللجنة المركزية لشئون التعليم الخاص بالوزارة ثلاثة من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة لمدة سنتين، مع إمكانية التجديد بقرار من وزير التربية والتعليم.

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز مشاركة أصحاب المدارس الخاصة في صنع القرار بما يخدم العملية التعليمية ويحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

