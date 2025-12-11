خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت درة، الصور التي ظهرت فيها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة مليئة بالسحر والأجواء الذهبية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأسود عليكي تحفة كالعادة، زي القمر، لطيفة أوي، الملكة، حلوة الحلوين، متألقة دايما".

يذكر أن، تنتظر طرح فيلمه الجديد "الست لما" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وبطولة يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، وإخراج خالد أبو غريب.