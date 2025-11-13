اقترب اللقاء.. رسالة خاصة من محمد صبحي إلى زوجته الراحلة

كشف أدمن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع "فيسبوك"، عن رسالة خاصة أرسلها له الفنان قبل مرضه، وطلب منه نشرها اليوم بالتزامن مع ذكرى زواجه من الراحلة نيفين رامز

وكتب الأدمن، رسالة محمد صبحي، عبر موقع "فيسبوك"، والتي نصها كالتالي: "حبيبتي الزوجة الرائعة يوم ١٣ نوفمبر هو عيد جوازنا الـ ٥٢ ، أدعو الله أن يمنحك مقدار عظيم مثل عظمة ما قدمتي لي ولأبنائك وأحفادك وكل الأسرة .. حبيبتي أفتقدك كثيراً وقد اقترب اللقاء".

وأضاف: "هذة الكلمات أرسلها لي الفنان محمد صبحي قبل مرضه وأكد عليا نشرها منذ دقائق.. الأدمن".

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، نفت ما أثير الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة النجم محمد صبحي، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وأوضحت "نقابة الممثلين" في بيانها، أن الفنان محمد صبحي يتمتع حالته الصحية مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

