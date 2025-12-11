وزير الشؤون النيابية ينعى النائب أحمد جعفر: شخصية وطنية

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب أحمد جعفر، مرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، دائرة حدائق القبة وأمين المتابعة والتواصل بأمانة الحزب بمحافظة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وأشار "فوزي"، في بيان، إلى أن الراحل كان شخصية وطنية، مشهود لها بحسن الخلق، وأن رحيله خسارة إنسانية لكل محبيه وزملائه وأهل دائرته.

ويتقدم المستشار محمود فوزي، بأصدق التعازي لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

