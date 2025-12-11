جدة- منى الموجي:

وصلت النجمة يسرا لحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتألقت بفستان أنيق، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في المهرجان الذي شهد تكريمها في دوراته الأولى.

يسرا أشارت إلى أن السعودية تعيش تطورا كبيرا في صناعة السينما "يخض" حسب تعبيرها، ولكن في نفس الوقت مدروس، كما أكدت أنها غابت عن فعاليات المهرجان هذا العام بسبب انشغالها وسفرها الفترة الماضية، لكنها حرصت على التواجد في الختام.

يشهد حفل الختام تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتسليمهم الجوائز.