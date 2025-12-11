إعلان

يسرا تتألق في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

07:31 م 11/12/2025

يسرا تتألق في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينما

جدة- منى الموجي:

وصلت النجمة يسرا لحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتألقت بفستان أنيق، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في المهرجان الذي شهد تكريمها في دوراته الأولى.

يسرا أشارت إلى أن السعودية تعيش تطورا كبيرا في صناعة السينما "يخض" حسب تعبيرها، ولكن في نفس الوقت مدروس، كما أكدت أنها غابت عن فعاليات المهرجان هذا العام بسبب انشغالها وسفرها الفترة الماضية، لكنها حرصت على التواجد في الختام.

يشهد حفل الختام تواجد عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة وتسليمهم الجوائز.

