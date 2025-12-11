إعلان

جاذبية اللون الوردي.. لوجينا صلاح تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : نرمين ضيف الله

06:38 م 11/12/2025
    لوجينا صلاح تظهر بجاذبية ملفتة
    لوجينا صلاح تتألق بالوردي.
    لوجينا صلاح.
    لوجينا صلاح تخطف الأنظار بإطلالتها

شاركت عارضة الأزياء لوجينا صلاح عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا جديدة تتميز بالأناقة والجرأة.

وتألقت لوجينا صلاح مرتدية فستان باللون الوردي الداكن أو الفوشيا الهادئ، وجاء التصميم بقصة واسعة، وأكمام قصيرة، من يحمل الفستان توقيع المصممة العالمية روكساندا إلينتشيتش.

واختارت لوجينا حذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر اللامع، متناسقاً مع لون الكلاتش الأحمر.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، ومكياجاً راقياً يبرز ملامح وجهها ويجعلها أكثر جمالا.

لوجينا صلاح تخطف الأنظار بإطلالتها مكياج راقي لوجينا صلاح

