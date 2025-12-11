جدة- منى الموجي:

يشهد ميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية، توافد نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، لحضور حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتواجد على السجادة الحمراء، قبل بدء الحفل: الفنانة خيرية نظمي، الفنانة أروى جودة، الفنانة درة، الفنان حسن الرداد، الفنانة سارة طيبة، الفنانة لبلبة.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي انطلقت فعالياته في 4 ديسمبر، وشهد عرض عدد كبير من الافلام، بينها: هجرة، مسألة حياة أو موت، جوازة ولا جنازة، فلسطين 36، اللي باقي منك، القصص، العملاق، غرق، صوت هند رجب.

كما أقيمت جلسات حوارية لنجوم العالم، بينهم: سلمان خان، ريز أحمد، أنتوني هوبكنز، لبلبة، نادين لبكي، شون بيكر، إدريس ألبا.