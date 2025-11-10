نقل الفنان الكبير محمد صبحي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

نقل الفنان محمد صبحي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى أحد المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتعرض الفنان محمد صبحي إلى وعكة صحية شديدة خلال تواجده في منزله، مما اضطر المقربين منه نقله إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي أغسطس 2025، تعرض الفنان الكبير محمد صبحي، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، ما أثار قلق محبيه.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، قائلًا: "الحمد لله، هو بخير، مجرد إرهاق بسيط، وهو حاليًا في المستشفى وسيغادرها خلال ساعة".