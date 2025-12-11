كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بشرى، عن تعرضها للتحرش في فيلم "678".

وقالت بشرى، ببرنامج"ورقة بيضا": "تعرضت للتحرش في فيلم ٦٧٨، وكان التصوير في أماكن مفتوحة وأعداد كبيرة، ولم نستطيع السيطرة على الوضع وقتها".

وعن قلة أعمالها، تابعت: "آخر مرة اشتغلت من ٣ سنين، ولست أنا المسؤولة عن ذلك، وأنا ممثلة من اليوم الأول، ولست انفلونسر".

وبشأن الهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي بسبب فيلمها "الست"، أضافت: "حكم مسبق كالعادة على منى زكي، وكل من يحكم عليها لم يرى الفيلم، وجزء من الهجوم على منى زكي ساهم في الترويج لفيلم الست".

يذكر أن، فيلم "678" عرض في السينمات عام 2010، وخاض بطولته نيللي كريم وباسم سمرة وبشرى وماجد الكدواني وناهد السباعي ومن تأليف وإخراج محمد دياب.