جدة- منى الموجي:

تواجدت النجمة أروى جودة على السجادة الحمراء لفيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب، وبطولة النجمة نيللي كريم، المعروض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

أروى حرصت أيضا على حضور حفل جولدن جلوب، الذي شهد تكريم النجمتين هند صبري وعليا بهات، مساء أمس الأربعاء 10 ديسمبر، كما شاركها حضور الفعاليات منذ اليوم الأول زوجها، والتقطا الصور التذكارية معا.

وفازت الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بهات بجائزة "جولدن جلوب هورايزن".

وفي بيان صحفي، قالت هيلين هوني، رئيسة جوائز "جولدن جلوب": "يسعدنا أن نقدم جائزة عمر الشريف للفنانة والممثلة الداعمة للأعمال الإنسانية هند صبري، التي تعكس أعمالها الفنية قوة السينما العربية وأثرها العالمي، في ظل تسليط الضوء على الإرث الفني العريق الذي تركه الفنان المصري الراحل عمر الشريف الذي يُعد من أبرز صناع ورواد السينما المصرية".

وتابعت "كما يسرّنا أن نقدم للممثلة الهندية الشهيرة عليا بهات جائزة جولدن جلوب هورايزن، احتفاءً بأثرها الكبير في السينما العالمية وتأكيدًا على مكانة المنطقة المتنامية كوجهة بارزة تلعب دورًا ملحوظًا في صناعة الأفلام السينمائية والمحتوى التليفزيوني على الساحة العالمية."