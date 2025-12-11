إعلان

20 صورة لنجوم الفن في حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

05:07 م 11/12/2025
    الفنانة هنا شيحة 63
    الممثلة ليلى أحمد زاهر
    المخرجة نادين لبكي
    النجمة هند صبري 2
    الفنانة هنا شيحة
    عليا بهات 3
    سلمان خان وإدريس ألبا
    فاطمة البنوي
    فيصل بالطيور
    ليلى أحمد زاهر
    حسن الرداد
    نادين لبكي
    عليا بهات 4
    هنا شيحة 5
    هاني أبو أسعد وأميرة دياب
    هنا
    هند صبري وشون بيكر
    نور الخضراء
    هنا شيحة

تواجد نجوم الفن في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمس الأربعاء 10 ديسمبر.

وكان من بين أبرز الحضور: ليلى أحمد زاهر، هنا شيحة، حسن الرداد، نادين لبكي، هاني أبو أسعد، أميرة دياب، فيصل بالطيور، إدريس ألبا، نور الخضراء، فاطمة البنوي، سلمان خان.

وشهد الحفل الإعلان عن فوز الممثلة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف والممثلة الهندية عليا بهات بجائزة "جولدن جلوب هورايزن".

وفي بيان صحفي، قالت هيلين هوني، رئيسة جوائز "جولدن جلوب": "يسعدنا أن نقدم جائزة عمر الشريف للفنانة والممثلة الداعمة للأعمال الإنسانية هند صبري، التي تعكس أعمالها الفنية قوة السينما العربية وأثرها العالمي، في ظل تسليط الضوء على الإرث الفني العريق الذي تركه الفنان المصري الراحل عمر الشريف الذي يُعد من أبرز صناع ورواد السينما المصرية".

وتابعت "كما يسرّنا أن نقدم للممثلة الهندية الشهيرة عليا بهات جائزة جولدن جلوب هورايزن، احتفاءً بأثرها الكبير في السينما العالمية وتأكيدًا على مكانة المنطقة المتنامية كوجهة بارزة تلعب دورًا ملحوظًا في صناعة الأفلام السينمائية والمحتوى التليفزيوني على الساحة العالمية."

حفل جولدن جلوب مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجوم الفن حسن الرداد هنا شيحة

