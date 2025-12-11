أوس أوس يدعم محمد صلاح بهذه الطريقة

وجه الفنان محمد أسامة الشهير بـ (أوس أوس)، رسالة دعم لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها مع مدرب فريقه.

ونشر أوس أوس، صورة له مع صلاح وأخرى وهو يرتدي تيشيرت صلاح في ليفربول، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأسطورة".

يذكر أن، أوس أوس شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا"، ولم يحدد أعماله الفنية حتى الآن لرمضان 2026.