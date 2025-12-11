إعلان

أوس أوس يدعم محمد صلاح بهذه الطريقة

كتب : هاني صابر

06:06 م 11/12/2025

اوس اوس مع محمد صلاح

وجه الفنان محمد أسامة الشهير بـ (أوس أوس)، رسالة دعم لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها مع مدرب فريقه.

ونشر أوس أوس، صورة له مع صلاح وأخرى وهو يرتدي تيشيرت صلاح في ليفربول، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأسطورة".

يذكر أن، أوس أوس شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "عقبال عندكوا"، ولم يحدد أعماله الفنية حتى الآن لرمضان 2026.

اوس اوس بتيشيرت محمد صلاح

أوس أوس يدعم محمد صلاح الفنان محمد أسامة أزمة محمد صلاح مع مدربه محمد صلاح لاعب ليفربول أوس أوس على إنستجرام

