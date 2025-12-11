لفتت عدد من النجمات الأنظار بإطلالات كاجوال أنيقة ومتنوعة خلال أحدث ظهور لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم موقع "مصراوي"، 20 صور لعدد من إطلالات النجمات ظهرن فيها بإطلالات كاجوال بسيطة، وتنوعت بين الجينز والقمصان الواسعة، الفساتين البسيطة، والملابس الرياضية.

ومن بين الفنانات: تارا عماد، وئام مجدي، ومي عز الدين، ياسمين صبري، سارة سلامة، ونادية الجندي، جوري بكر، وجيهان الشماشرجي، وهدى المفتي.

وفي الصور التالية، نرصد أبرز 20 إطلالة كاجوال خطفت الأنظار، خلال عام 2025.

