20 صورة لفنانات تألقن بإطلالات كاجوال أنيقة

كتب : سهيلة أسامة

05:18 م 11/12/2025
    أحدث ظهور للفنانة سارة سلامة
    بإطلالة أنيقة سلامة تخطف الأنظار
    تارا عماد عبر إنستجرام
    تارا عماد كاجوال
    جوري بكر داخل سيارتها
    جيهان الشماشرجي بإطلالة كاجوال (1)
    جيهان الشماشرجي بإطلالة كاجوال (2)
    مي سليم أنيقة في أحدث ظهور على إنستجرام
    إيمان العاصي كاجوال
    نادية الجندي تتألق بإطلالة رياضية
    هدى المفتي
    هند صبري
    وئام مجدي بإطلالة كاجوال
    ياسمين صبري بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها
    مي عز الدين وزوجها
    ياسمين صبري تنشر أحدث ظهور لها
    ياسمين صبري على سلم الطائرة
    أسماء جلال بملابس رياضية
    ياسمين صبري تخطف الأنظار

لفتت عدد من النجمات الأنظار بإطلالات كاجوال أنيقة ومتنوعة خلال أحدث ظهور لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعرض لكم موقع "مصراوي"، 20 صور لعدد من إطلالات النجمات ظهرن فيها بإطلالات كاجوال بسيطة، وتنوعت بين الجينز والقمصان الواسعة، الفساتين البسيطة، والملابس الرياضية.

ومن بين الفنانات: تارا عماد، وئام مجدي، ومي عز الدين، ياسمين صبري، سارة سلامة، ونادية الجندي، جوري بكر، وجيهان الشماشرجي، وهدى المفتي.

وفي الصور التالية، نرصد أبرز 20 إطلالة كاجوال خطفت الأنظار، خلال عام 2025.

