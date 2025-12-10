كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة دينا الشربيني، على دورها في مسلسل"لا ترد ولا تستبدل" المقرر عرضه مساء اليوم الأربعاء على منصة "شاهد".

ونشرت دينا، بوستر المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متحمسة جدا إنكم تشوفوا أولى حلقات مسلسل لا تُرد ولا تُستبدل النهاردة على منصة شاهد".

وكشفت دينا الشربيني عن مفاجأة يحملها دورها بالعمل: "حابة أشاركم قرار أخدته مع المخرجة الجميلة مريم أبو عوف.. قررنا طول المسلسل ألبس بس من براندات مصرية: لبس، شنط، أحذية، وإكسسوارات".

وأَضافت: "حابة ندعم الصناعة المصرية ونوري الناس قد إيه عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم.. فخورين ببلدنا، وبالناس اللي بتشتغل من قلبها".

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تدور أحداثه في إطار إجتماعي ويخوض بطولته أحمد السعدني، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، حنان سليمان، ومن إخراج مريم أبو عوف.