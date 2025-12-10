"فستان قصير".. إنجي علاء تخطف الأنظار من حفل كاتي بيري في الأهرامات

هدى المفتي ضيفة "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا في هذا الموعد

شاركت السيناريست إنجي علاء صورًا من حضورها حفل النجمة العالمية كاتي بيري والذي أقيم أمس الثلاثاء تحت سفح الأهرامات.

ونشرت إنجي صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، وكتبت: "حفل مذهل قدمته كاتي بيري".

حفل كاتي بيري في الأهرامات

أحيت النجمة العالمية كاتي بيري أمس الثلاثاء أول حفلاً غنائياً استثنائياً لها أمام أهرامات الجيزة في مصر.

وقدمت كاتي مجموعة متميزة من أغاني البوب العصرية التي تفاعل الحاضرين بشكل كبير، حيث نُظم الحفل بمناسبة إطلاق أحد البنوك المصرية هويته الجديدة.

يأتي هذا الحفل بعد أيام قليلة من اختتام بيري جولتها العالمية "The Lifetimes Tour"، التي انطلقت في أبريل الماضي، وزارت خلالها العديد من الدول في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا.

