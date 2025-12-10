شارك النجم محمد عادل إمام، جمهوره عبر السوشيال ميديا، صورا مجمعة له مع والده بـ "Ai".

ونشر محمد إمام، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيتها جدا.. الزعيم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زعيم ابن زعيم، أعظم ممثل وأجمل ابن، الزعيم ربنا يحفظه ويطول في عمره، حلوة أوي، أسطورة، أحلى وأجمل زعيم".

يذكر أن، محمد عادل إمام يخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الكينج" ويشاركه البطولة ميرنا جميل، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وآخرين، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.