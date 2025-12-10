روج الفنان أحمد السعدني، لمسلسله الجديد "لا ترد ولا تستبدل" قبل عرض أولى 3 حلقاته الليلة الأربعاء على منصة "شاهد".

ونشر السعدني، صورته مع الفنانة دينا الشربيني من كواليس العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الليله ١١ مساء إن شاء الله على شاهد عرض أول ٣ حلقات من مسلسل لا ترد ولا تستبدل".

المسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي يحمل طابعا تشويقيا، ويتناول تشابك العلاقات داخل أسرة تواجه أزمات متراكمة وصراعات قديمة تعود إلى السطح مع ظهور أزمة صحية تقلب الموازين.

ويخوض بطولة العمل أحمد السعدني، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، صدقي صخر، حنان سليمان، ومن إخراج مريم أبو عوف.