عبدالمنصف في "عسل أسود".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق الأمير

كتب : سهيلة أسامة

04:08 م 10/12/2025

تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق الأمير

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان طارق الأمير.

وأكد أشرف زكي في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أن الفنان طارق الأمير يتواجد حاليًا في مستشفى دار الشفاء، وحالته الصحية مستقرة، بعد تعرضه لمشاكل في القلب.

يذكر أن الفنان طارق الأمير شارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، من بينها: فيلم "عسل أسود"، و"اللي بالي بالك"، و"الحب كده"، و"مطب صناعي".

وكان آخر أعمال الفنان طارق الأمير "صنع في مصر" الذي عرض عام ٢٠١٤، بطولة: أحمد حلمي، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز.

