منتج "لا ترد ولا تستبدل" يروّج للمسلسل قبل عرضه

كتب : سهيلة أسامة

12:24 م 04/12/2025

روّج المنتج عبد الله أبو الفتوح لمسلسله الجديد "لا ترد ولا تستبدل"، المقرر عرضه يوم الخميس 11 ديسمبر عبر منصة "شاهد".

ونشر أبو الفتوح بوستر للفنانة دينا الشربيني عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الخميس 11 ديسمبر على شاهد بإذن الله".

أبطال مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

يشارك في بطولة العمل كل من: دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

عبدالله أبو الفتوح مسلسل لا ترد ولا تستبدل دينا الشربيني

