إسرائيل ترحب بخطوات إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه أجرى محادثات جيدة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأوضح ساعر، أنه ناقش مع روبيو نقاشا الفرص والتحديات المشتركة بين إسرائيل وأمريكا في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وخارجها.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه رحب خلال لقائه روبيو بخطوات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت إدارة ترامب الأربعاء، من المحكمة الجنائية الدولية بتعديل وثيقتها التأسيسية، بما يضمن عدم فتح أي تحقيقات تطال الرئيس الجمهوري أو كبار مسؤوليه.

ولوحت إدارة ترامب بفرض عقوبات أمريكية جديدة على الجنائية الدولية في حال تجاهل هذه المطالب.