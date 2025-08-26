صدقي صخر يبدأ تصوير مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"

كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان صدقي صخر تصوير دوره في مسلسل لا ترد ولا تستبدل، مع المخرجة مريم أبو عوف.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد السعدني، صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، إخراج مريم أبو عوف.

ويعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، صدقي صخر، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبدالعزيز، بسمة داود، تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.