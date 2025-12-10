إعلان

توجيه عاجل من مدبولي للوزراء والمكاتب الإعلامية للوزارات

كتب : محمد أبو بكر

08:22 م 10/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه بتكليف المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء أنفسهم بالرد على الشائعات وقت ظهورها.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حول آليات التعامل مع صانعي المحتوي وما يروجونه على السوشيال ميديا أنه سيكون هناك قانون ينظم هذا الأمر والأهم هو آليات التعامل والتصدي لأي شائعات.

وأوضح أن الحكومة حريصة على حرية إبداء الرأي فى انتقاد الحكومة ورئيس الوزراء، مؤكدًا أن ذلك طبيعي فى مناخ لحرية الرأي.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الرد على الشائعات المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء

