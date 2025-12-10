توجيه عاجل من مدبولي للوزراء والمكاتب الإعلامية للوزارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه بتكليف المكاتب الإعلامية للوزارات والوزراء أنفسهم بالرد على الشائعات وقت ظهورها.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حول آليات التعامل مع صانعي المحتوي وما يروجونه على السوشيال ميديا أنه سيكون هناك قانون ينظم هذا الأمر والأهم هو آليات التعامل والتصدي لأي شائعات.

وأوضح أن الحكومة حريصة على حرية إبداء الرأي فى انتقاد الحكومة ورئيس الوزراء، مؤكدًا أن ذلك طبيعي فى مناخ لحرية الرأي.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين