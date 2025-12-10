إعلان

تارا عماد تنشر صورة مع عمرو سعد.. والجمهور يتساءل: "هتعملوا مسلسل ايه؟"

كتب : معتز عباس

07:40 م 10/12/2025

الفنانة تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بالنجم عمرو سعد، دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى.

ونشرت تارا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الفنانة هدى المفتي، وآخرين.

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ألف تارا حلوة"، "حلوة الصورة"، "هتعملوا مسلسل ايه مع بعض؟"، "اكيد في مسلسل هيجمعكم"، "واو منتظرين اشوفكم مع بعض".

آخر أعمال تارا عماد الدرامية

تنتظر الفنانة تارا عماد عرض مسلسل شاهد قبل الحذف على إحدى المنصات الإلكترونية، والذي تدور أحداثه حول تورط تارا في قضية غسيل أموال تحاول إثبات برائتها.

مسلسل شاهد قبل الحذف بطولة تارا عماد، علي الطيب، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سمر علام.

تارا عماد وعمرو سعد

