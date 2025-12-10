بعد العملية الجراحية.. تحرك من وزير الرياضة تجاه حسن شحاتة

محلل أداء المنتخب يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة حول استبعاده من رحلة قطر

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفياً مع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وخلال الاتصال، أعرب الوزير عن تضامنه الكامل وتمنياته بالشفاء العاجل، متمنيًا له العودة السريعة إلى عائلته ومحبيه، ومثمنًا جهوده ومسيرته الرياضية المتميزة مع كرة القدم المصرية.

كما كلف الوزير اللجنة الطبية العليا بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية لحسن شحاتة بشكل مستمر، لضمان الاطمئنان على سلامته ومتابعة أي تطورات.