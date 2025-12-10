"بإطلالة شتوية أمام البحر".. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

تعاقدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، على تقديم حفل ليلة رأس السنة، في مصر.

وتقوم نوال الزغبي، بإحياء حفلها، في أحد الفنادق بمنطقة الجزيرة، مساء الأربعاء الموافق 31 ديسمبر.

وتقدم نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، من بينها: "أغلى الحبايب"، "ماضي وفات"، "الله كبير"، وغيرها

ونالت المطربة اللبنانية، في سبتمبر الماضي، جائزتي نجمة الغناء اللبنانية، وأفضل ألبوم، عن ألبومها "مشاعر"، وذلك في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، في لبنان.