تفاصيل حفل نوال الزغبي في رأس السنة

كتب : مصطفى حمزة

12:36 م 10/12/2025
    نوال الزغبي
    نوال الزغبي المطربة

تعاقدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، على تقديم حفل ليلة رأس السنة، في مصر.

وتقوم نوال الزغبي، بإحياء حفلها، في أحد الفنادق بمنطقة الجزيرة، مساء الأربعاء الموافق 31 ديسمبر.

وتقدم نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، من بينها: "أغلى الحبايب"، "ماضي وفات"، "الله كبير"، وغيرها

ونالت المطربة اللبنانية، في سبتمبر الماضي، جائزتي نجمة الغناء اللبنانية، وأفضل ألبوم، عن ألبومها "مشاعر"، وذلك في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، في لبنان.

نوال الزغبي رأس السنة حفل رأس السنة

