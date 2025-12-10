جلسة تصوير مع أحمد السعدني وعمر رزيق.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في

"زي الملايكة في الأبيض".. مي عمر تتألق في جلسة تصوير أنيقة وجذابة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت مرتدية فستان أنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة من تحضيراتها لحضور إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صور من كواليس تصوير فيلم "ولنا في الخيال حب" عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مع بطلي الفيلم أحمد السعدني وعمر رزيق وسط أجواء مرحة.

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت وهي تتجول بأحد الأماكن في دبي، مرتدية فستان أنيق بفتحة ساق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

انا دي ارماس

نشرت النجمة الكوبية آنا دي أرماس صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تتجول بعدد من الشوارع والأسواق هناك، على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها الملكية، مرتدية جمبسوت باللون الأبيض، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتقطتت صورًا مميزة ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

بسنت شوقي

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بإطلالة جريئة وأنيقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها على موقع "انستجرام"، أحدث ظهور لها على الريد كاربت ضمن فعاليات "نيتفليكس" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بإطلالة أنيقة وشتوية مرتدية جمبسوت طويل، كشف عن جمالها وأناقتها.

نادين نسيم نجيب

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت الجمهور الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ارتدت فستان أسود ضيق بدون أكمام.

هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت في صورة مميزة ولافتة.