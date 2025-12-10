محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين



قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة ٢٨٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين يهدف إلى إقامة مكان لإيواء الكلاب الضالة (شلتر) بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.



وأكد محافظ القاهرة، أن الشلتر سيتم إدارته بشكل علمي يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.



وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبني الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.

