ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3750 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4821 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5625 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6428 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64285 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199928 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321428 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.04% الى نحو 4206 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.