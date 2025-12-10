موعد امتحانات الترم الأول بالجامعات 2025

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول "الترم الأول" بالجامعات الحكومية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا والمتوسطة، للعام الجامعي 2025- 2026، نهاية شهر سبتمر الجاري وذلك على حسب طبيعة العملية التعليمية بكل جامعة.

وبالعودة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بدأ الترم الأول السبت 20 سبتمبر 2025، وأقيمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.



واستمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول "الترم الأول" لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026 المقبل.



ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول "الترم الأول" الخميس 22 يناير 2026، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.



وبحسب أجندة المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعي 2025 - 2026، يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.



وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

