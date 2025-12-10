شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا من أمام الكعبة المشرفة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد حضورها فعاليات أولى أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

وظهرت إلهام بعباءة سوداء وطرحة، وعلقت على الصور قائلة: "ختامها مسك الحمدلله، ختمت رحلتي إلى جدة بالذهاب إلى مكة لعمل عمرة لأمي كما تعودت كل سنة، وربنا مايقطعليش عادة".

وتابعت: " الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواكي الجنة يا رب، ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهم، ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا، الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله، أمك ثم أمك ثم أمك".

وأضافت: " وحشتيني يا أمي، وحشني حضنك وحنانك، وعزائي إنك في مكان أجمل من الدنيا".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت أوضحت في تصريحات تليفزيونية لها غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل 2026 بسبب تعطل عملها الذي كان من المقرر أن تتواجد من خلاله.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يدعم صلاح: "اللي يخسرك خسران"





بعد تحويله للتحقيق في نقابة الموسيقيين.. حلمي عبدالباقي: النية مبيته لإقصائي وسأثبت برائتي



