إلهام شاهين تدعو لوالدتها أمام الكعبة: "عزائي إنك في مكان أجمل من الدنيا"

كتبت- سهيلة أسامة:

11:19 ص 10/12/2025
    إلهام شاهين إمام الكعبة (1)
    إلهام شاهين إمام الكعبة (2)
    إلهام شاهينن تودئ مناسك العمرة
    بطرحة وعباءة إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا من أمام الكعبة المشرفة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد حضورها فعاليات أولى أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.

وظهرت إلهام بعباءة سوداء وطرحة، وعلقت على الصور قائلة: "ختامها مسك الحمدلله، ختمت رحلتي إلى جدة بالذهاب إلى مكة لعمل عمرة لأمي كما تعودت كل سنة، وربنا مايقطعليش عادة".

وتابعت: " الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواكي الجنة يا رب، ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهم، ويرحم كل الأمهات اللي غابوا عنا، الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله، أمك ثم أمك ثم أمك".

وأضافت: " وحشتيني يا أمي، وحشني حضنك وحنانك، وعزائي إنك في مكان أجمل من الدنيا".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كانت أوضحت في تصريحات تليفزيونية لها غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل 2026 بسبب تعطل عملها الذي كان من المقرر أن تتواجد من خلاله.

إلهام شاهين أمام الكعبة عمرة لوالدتها

