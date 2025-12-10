تسلّم النجم أمير المصري، جائزة "فارايتي الدولية للممثل الرائد" على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025، وذلك تقديرًا لأعماله وجهوده في عالم السينما، وبينها مشاركته في فيلم "العملاق" الذي كان فيلم افتتاح المهرجان.

وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمواهب الملهمة والتي تتحوّل إلى مصدر إلهام للأجيال الصاعدة من صنّاع الأفلام.

وتمّ تسليم جائزة "فارايتي الدولية للممثل الرائد" لـ أمير المصري على هامش مشاركته في جلسة حوارية في قاعة العروض الرئيسية في ميدان الثقافة، جدة.

انطلقت مسيرة أمير المصري الفنية مع عدد من الأعمال التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي، والتي كان من أبرزها الفيلم الكوميدي "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وفيلم "الثلاثة يشتغلونها"، قبل أن ينطلق إلى الساحة العالمية من خلال دوره في فيلم "تائه في لندن" إلى جانب الممثل الأمريكي وودي هارلسون وتقديمه شخصية محمد الفايد في مسلسل "التاج" الشهير.

أما في فيلم "العملاق" للمخرج روان أثالي الذي يسرد قصة حياة أحد أبطال الملاكمة، فيلعب أمير المصري دور بطل الملاكمة البريطاني اليمني الأسطوري "الأمير" نسيم حامد، ويلقي الفيلم الضوء على علاقة "الأمير" العميقة بمدرّبه الإيرلندي بريندن إنجل، الذي يؤدي دوره الممثل الإيرلندي بيرس بروسنان، وحياته المليئة بالتحديات والصعوبات في سعيه الدؤوب ليصبح بطل العالم في الملاكمة عن فئة وزن الريشة.