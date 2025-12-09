إعلان

"زي الملايكة في الأبيض".. مي عمر تتألق في جلسة تصوير أنيقة وجذابة

كتب : معتز عباس

10:52 م 09/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اطلالة مي عمر (2)_2
  • عرض 3 صورة
    اطلالة مي عمر (1)_1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.


وظهرت مي عمر بإطلالة ملكية مرتدية جمبسوت أنيق ومميز،ـ لتنال الصور إعجاب المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".


تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بتجنني يا ميمو"، "يا جمالك في الأبيض"، "الجمال عدى الكلام"، "اناقتك تحفة لا تتكرر"، "ما يتحكيش عليها زي الملايكة".


تواصل مي عمر تصوير مسلسل الست موناليزا استعدادا لعرضه في رمضان 2026، وتشارك في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.

اقرأ أيضا..
"راقد على السرير مش بيتحرك".. أحمد سعد يكشف تطورات حالة تامر حسني الصحية

منى زكي تشاهد عرض نافورة دبي على أنغام أغنيات أم كلثوم احتفالًا بـ فيلم الست

مي عمر جلسة تصوير أنيقة وجذابة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة