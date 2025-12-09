"زي الملايكة في الأبيض".. مي عمر تتألق في جلسة تصوير أنيقة وجذابة

جلسة تصوير مع أحمد السعدني وعمر رزيق.. مايان السيد تروج لفيلم "ولنا في

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



وظهرت مي عمر بإطلالة ملكية مرتدية جمبسوت أنيق ومميز،ـ لتنال الصور إعجاب المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".



تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بتجنني يا ميمو"، "يا جمالك في الأبيض"، "الجمال عدى الكلام"، "اناقتك تحفة لا تتكرر"، "ما يتحكيش عليها زي الملايكة".



تواصل مي عمر تصوير مسلسل الست موناليزا استعدادا لعرضه في رمضان 2026، وتشارك في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.

