شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها ولاقت إعجابًا واسعًا من المتابعين.

ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة أمام البحر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاء من أبرزها: "ستهم"، "جميلة الجميلات"، "جمالك يا شوشو"، "القمر"، "برنسيسة"، "عسولة".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

