الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

كتب : أحمد عادل

11:31 ص 10/12/2025

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة تجميع عدد من المواطنين للاشتباه في شراء أصواتهم واستخدام "المال السياسي" في محافظة الجيزة.

وشدد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، على رئيس لجنة المتابعة بالجيزة، ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وردع جميع المخالفين.

تُجرى انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

تشمل الجيزة أكبر عدد بـ 7 دوائر و571 لجنة، تليها المنيا بـ 5 دوائر و489 لجنة، ثم البحيرة بـ 4 دوائر و300 لجنة، وأسيوط والأقصر وأسوان بـ 3 دوائر لكل منها. فيما تضم الفيوم وسوهاج والإسكندرية دائرة واحدة لكل محافظة، والوادي الجديد دائرتين.

