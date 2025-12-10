بعثة منتخب مصر الثاني تعود إلى القاهرة بعد الوداع المبكر لكأس العرب

وصلت بعثة منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العرب 2025 والخروج المبكر من دور المجموعات، وذلك بعد الهزيمة القاسية أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد أمس الثلاثاء.

وكان المنتخب المصري قد ودّع البطولة بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل في أول مباراتين أمام الكويت والإمارات بنتيجة (1-1)، قبل أن يتلقى خسارته الثالثة أمام منتخب الأردن الذي فرض سيطرته على المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة:

الأردن: 9 نقاط – تأهل متصدرًا

الإمارات: 4 نقاط – حلّ وصيفًا بعد الفوز على الكويت

مصر: نقطتان

الكويت: نقطة واحدة

وبهذا تُختتم مشاركة المنتخب المصري في البطولة بنتائج مخيبة للآمال، وسط دعوات لإجراء مراجعة شاملة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.