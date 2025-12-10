يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم رأس السنة، والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر على خشبة مسرح المجاز بالشارقة.

ونشر سعد البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "سنة سعيدة 2026، هنحتفل مع بعض بالسنة الجديدة في حفلة مسرح المجاز بالشارقة يوم ٣١-١٢".

يذكر أن الفنان أحمد سعد أشاد مؤخرًا بأحد الأعمال السينمائية، قائلاً: "إيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، الإخراج والموسيقى والتمثيل، بصراحة كل الناس اللي انتقدت، أنا شايف إنه لا يمكن توجيه نقد قبل مشاهدة الفيلم. لازم تشوف الفيلم وبعدين تتكلم".



