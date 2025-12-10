إعلان

وكيل تعليم جنوب سيناء يفاجئ طلاب مدرسة طه حسين باختبار قراءة وكتابة

كتب : رضا السيد

12:59 م 10/12/2025
أجرى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة الطور التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على سير الدراسة، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ جنوب سيناء بضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل داخل المدارس.

وتابع وكيل الوزارة انتظام الحضور والانضباط داخل المدرسة، وتفاعل الطلاب مع المعلمين داخل الفصول، كما اطلع على خطة تنفيذ اليوم الدراسي ومتابعة الأنشطة التربوية.

وخلال جولته بالفصول الدراسية، عقد اختبارًا مصغرًا للطلاب في مهارات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية الأساسية، خصوصًا المتعلقة بـ جدول الضرب، بهدف قياس مستوى الطلاب الفعلي داخل الفصول.

وأكد "عتلم" ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، مشددًا على الالتزام بخطط المتابعة اليومية وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي، وتفعيل الأنشطة التي تنمي مهارات الطلاب وتعزز قيم الانتماء والمواطنة، بالإضافة إلى الالتزام بالخريطة الزمنية لتوزيع المناهج.

كما وجّه بالاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس، وتجميل الفصول والساحات، والمتابعة المستمرة لأعمال صيانة المرافق لضمان استمرار العملية التعليمية بأفضل صورة.

وكيل تعليم جنوب سيناء عادل عتلم طلاب مدرسة طه حسين

