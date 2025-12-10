إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة ومدن القناة وسيناء خلال ساعات

كتب : أحمد الجندي

12:11 م 10/12/2025

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق الوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، فيما تستعد العاصمة القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء لتلقي كميات من الأمطار خلال الساعات القادمة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

طقس 1

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين

حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار رعدية على القاهرة ومدن القناة وسيناء خلال ساعات
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء
أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟