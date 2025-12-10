أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وبعض مناطق الوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، فيما تستعد العاصمة القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء لتلقي كميات من الأمطار خلال الساعات القادمة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

