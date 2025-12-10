إعلان

محمد صبحي يرقص على المسرح خلال تكريمه ويطمئن جمهوره على حالته الصحية

كتب : سهيلة أسامة

01:00 م 10/12/2025

الفنان محمد صبحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان محمد صبحي، ظهر فيه على خشبة المسرح أثناء تكريمه في مهرجان آفاق، حيث طمأن الحضور عليه بطريقته الخاصة وبدأ في الرقص.

وأثار المقطع إعجاب الجمهور، خاصة بعدما ظهر صبحي بحالة جيدة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وأكد الفنان القدير تطورات حالته الصحية خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار

وقال محمد صبحي: "حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين بسبب الضغط العصبي، وهو شيء يصيب المخ ويؤدي إلى حالة تشبه الـ بلاك آوت، إغماء مؤقت، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها".

محمد صبحي رقص على المسرح وعكة صحية

