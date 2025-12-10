أعربت الفنانة زينة عن دعمها لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع فريقه، حيث أعلنت مقاطعتها لنادي ليفربول وإلغاء متابعته.

ونشرت زينة صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "بنحبك يا مو صلاح، إلغاء متابعة ليفربول".

ويواجه نجم منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، محمد صلاح، أزمة مع مدرب الفريق إرني سلوت، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، إلى جانب استبعاده من قائمة مواجهة ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفنانة زينة كان آخر ظهور لها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، تصدرت تريند محركات البحث على "جوجل"، بعد تصريحاتها الجريئة حول الرجال وتجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات الزوجية والأسرية.

