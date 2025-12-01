إعلان

احتفالا باليوم الوطني الإماراتي.. فؤاد عبدالواحد يحيي حفلا على مدرج خورفكان

كتب : منال الجيوشي

03:11 م 01/12/2025

فؤاد عبدالواحد

أحيا الفنان فؤاد عبدالواحد، حفلا غنائيا على مسرح خورفكان بالشارقة، ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم الوطني الـ 54

وقال عبدالواحد: "هذه ليلة لن أنساها، والأولى لي على مدرّج خورفكان العريق، ومحبّتكم كانت أعظم هدية. أشعر بفخر كبير وأنا أحتفل معكم بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، وجودكم هو طاقتي، وغنائي لكم هو امتنانٌ وانتماء."

وقدم فؤاد عبدالواحد خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه العاطفية والوطنية

ووجّه فؤاد عبدالواحد الشكر للجمهور والقائمين على تنظيم الحفل بإمارة الشارقة

فؤاد عبدالواحد الشارقة مدرج خورفكان اليوم الوطني الإماراتي

