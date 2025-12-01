أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على أهمية التكامل العربي في شتى الأمور

وقال آل الشيخ في مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض: "نحن يد واحدة، والرياض وجميع العواصم العربية هي عواصم للفن، ولا ننسى الدور الريادي لمصر والشام والعراق في هذا المجال"

وأقيم مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبحضور نخبة من صناع الموسيقى في العالم العربي

وكان من أبرز المشاركين: الفنان الكبير محمد عبده، الفنان عبادي الجوهر، الفنان رابح صقر، الموسيقار هاني مهنا، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الملحن عمرو مصطفى، الناقد طارق الشناوي، الموسيقار سليم سحاب، الموسيقار هاني فرحات