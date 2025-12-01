مدحت العدل يعلق على انتقادات فيلم "الست".. ماذا قال؟

كشف السيناريست مدحت العدل عن رأيه في انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبرومو فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي.



وقال "العدل"، في لقاء خاص مع برنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور على نغم إف إم: "الناس بتهاجم فيلم مشفتوش أنا معرفش حاجة اسمها كدا، لازم نتفرج على الفيلم لأن الصناع والنجوم كويسين جدا، سواء منى زكي ست موهوبة ومروان حامد المخرج والكاتب أحمد مراد هما ناس موهوبين وشطار ونجحوا قبل كدا".



وطالب مدحت العدل الجمهور بانتظار طرح الفيلم ومشاهدته ثم التطرق لرأيهم، متابعا: "لازم نصبر على العمل ونتفرج عليه وبعدين نحكم عليه".

أحداث وتفاصيل فيلم الست

يستعرض فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية، وعلاقتها بالوسط الفني والسياسي في ذلك الوقت.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضا..

بعد شائعة وفاتها.. والدة رضا البحراوي تغادر المستشفى

بقيت محجبة رسمي.. سما المصري تنشر صورتها الجديدة بالحجاب في البطاقة



