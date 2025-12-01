إعلان

مدحت العدل يعلق على انتقادات فيلم "الست".. ماذا قال؟

كتب : معتز عباس

12:46 ص 01/12/2025

مدحت العدل

كشف السيناريست مدحت العدل عن رأيه في انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبرومو فيلم "الست" بطولة الفنانة منى زكي.


وقال "العدل"، في لقاء خاص مع برنامج "لمن يهمه الفن" تقديم أميرة نور على نغم إف إم: "الناس بتهاجم فيلم مشفتوش أنا معرفش حاجة اسمها كدا، لازم نتفرج على الفيلم لأن الصناع والنجوم كويسين جدا، سواء منى زكي ست موهوبة ومروان حامد المخرج والكاتب أحمد مراد هما ناس موهوبين وشطار ونجحوا قبل كدا".


وطالب مدحت العدل الجمهور بانتظار طرح الفيلم ومشاهدته ثم التطرق لرأيهم، متابعا: "لازم نصبر على العمل ونتفرج عليه وبعدين نحكم عليه".

أحداث وتفاصيل فيلم الست

يستعرض فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية، وعلاقتها بالوسط الفني والسياسي في ذلك الوقت.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

