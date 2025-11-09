بالشال الفلسطيني.. أحمد سعد يوثق حفله الأخير في ألمانيا (صور)

محمد رمضان يستقبل المعزين في وفاة والده بمسجد الشرطة

وثّق الفنان أحمد سعد لحظات من حفله الأخير في ألمانيا، الذي أحياه بمشاركة النجم تامر حسني.

ونشر سعد مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحفل الأضخم في ألمانيا".

وظهر أحمد سعد صورة وهو يضع الشال الفلسطيني على كتفه، دعما منه للشعب الفلسطيني.

يُذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك حاليًا كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice في موسمه السادس لاكتشاف المواهب العربية.

