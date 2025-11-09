كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت المطربة بوسي صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أسود بدون أكمام، ونسقته مع حقيبة يد باللون الأحمر.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وجاءت التعليقات كالتالي: "خطيرة"، "ملكة جمال الفن"، "بسبوسة الجميلة"، و"منورة".

يُذكر أن المطربة بوسي قدمت مؤخرًا مع الفنان سعد لمجرد أغنية "الشقاوة"، ضمن أحداث فيلم "الشاطر" بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منهم خالد الصاوي، شيرين رضا، ومحمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضًا:

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي

"المسار الأزرق" يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي