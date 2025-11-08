"خست واحلوت".. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بإطلالة شتوية

بعد ساعات من وفاة والده.. محمد رمضان في عزاء السيناريست أحمد عبدالله- صور

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ياسمين وهي تتجول بأحد الشوارع في إحدى الدول الأوروبية، وظهرت مرتدية إطلالة شتوية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبوا: "أحلى الحلوين، جمالو القمر الله يحميك و يبعد عنك كل مؤذي يا رب، شوفتك سعادة وطاقة الله يسعدك ياحبيبتي، مووو طبيعي الحلاوة ماشاء الله، اجمل وحده في الدنيا".

وكانت آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز الفنية بمسلسل "وتقابل حبيب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تنتظر عرض عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "وننسى اللي كان"والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، إلى جانب فيلم "زوجة رجل مش مهم" ويشاركها البطولة الفنان أكرم حسني ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

